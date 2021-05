Annalisa: «Non sono una gattamorta» (Di venerdì 14 maggio 2021) Undici Dischi di platino e 12 d’oro, più volte a Sanremo: l’ultima, a febbraio, Annalisa è arrivata settima. Ilaria Ravarino l'ha intervistata per il numero di maggio di GQ: tra le due, il gioco era quello di mettersi a nudo. Partendo dalla cover del nuovo album, Nuda10, in cui Annalisa appare coperta solo da un foglio di cartone. Reduce dal settimo posto a Sanremo con Dieci, Annalisa ? Annalisa Scarrone, 35 anni ? parla di come sentirsi a proprio agio in certe situazioni («Non sono una che arriva in studio, saluta tutti e si spoglia. Per scattare la foto del disco mi sono fatta due-tre grappette, prima»), di catcalling («Non mi fa piacere. Non sono amante delle sceneggiate e delle polemiche. La miglior risposta è l’indifferenza. A volte mi offendo, a volte mi ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Undici Dischi di platino e 12 d’oro, più volte a Sanremo: l’ultima, a febbraio,è arrivata settima. Ilaria Ravarino l'ha intervistata per il numero di maggio di GQ: tra le due, il gioco era quello di mettersi a nudo. Partendo dalla cover del nuovo album, Nuda10, in cuiappare coperta solo da un foglio di cartone. Reduce dal settimo posto a Sanremo con Dieci,Scarrone, 35 anni ? parla di come sentirsi a proprio agio in certe situazioni («Nonuna che arriva in studio, saluta tutti e si spoglia. Per scattare la foto del disco mifatta due-tre grappette, prima»), di catcalling («Non mi fa piacere. Nonamante delle sceneggiate e delle polemiche. La miglior risposta è l’indifferenza. A volte mi offendo, a volte mi ...

