Ambasciatore italiano a Tel Aviv: “Spero tra domenica e lunedì avvio dialogo cessate il fuoco” (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo l’escalation delle scorse ore, con il nuovo massiccio bombardamento di Gaza anche da parte delle forze terrestri israeliane, non si sono registrati attacchi missilistici a Tel Aviv e nelle zone limitrofe. In questo contesto, l’Ambasciatore italiano a Tel Aviv, Gianluigi Benedetti, auspica che si possa arrivare tra qualche giorno alla fine delle ostilità tra Israele e Hamas, iniziate lunedì scorso e proseguite con un’escalation di lanci di razzi da Gaza e attacchi delle Forze di difesa israeliane come non si vedeva dal 2014, dall’operazione Margine protettivo. “Domani i palestinesi ricordano la Naqba (il giorno della ‘Catastrofe’, che segna l’esodo forzato di circa 700mila palestinesi dai territori occupati da Israele dopo la nascita dello Stato ebraico nel 1948, ndr) e tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo l’escalation delle scorse ore, con il nuovo massiccio bombardamento di Gaza anche da parte delle forze terrestri israeliane, non si sono registrati attacchi missilistici a Tele nelle zone limitrofe. In questo contesto, l’a Tel, Gianluigi Benedetti, auspica che si possa arrivare tra qualche giorno alla fine delle ostilità tra Israele e Hamas, iniziatescorso e proseguite con un’escalation di lanci di razzi da Gaza e attacchi delle Forze di difesa israeliane come non si vedeva dal 2014, dall’operazione Margine protettivo. “Domani i palestinesi ricordano la Naqba (il giorno della ‘Catastrofe’, che segna l’esodo forzato di circa 700mila palestinesi dai territori occupati da Israele dopo la nascita dello Stato ebraico nel 1948, ndr) e tra ...

