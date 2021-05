UN PASSO DAL CIELO 6, PENULTIMA PUNTATA: UN MONASTERO, UN MORTO E UNA DIFFICILE INDAGINE (Di giovedì 13 maggio 2021) Settimo e penultimo appuntamento su Rai1, giovedì 13 maggio alle 21.25, con “Un PASSO dal CIELO 6 – I Guardiani”. Daniele Liotti, Giusy Buscemi e Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. UN PASSO DAL CIELO 6 – Episodio 7 “Il Sentiero delle Ore” Un MONASTERO arroccato sulla montagna. Il corpo di un ragazzo ritrovato poco distante. Vincenzo e Francesco si trovano ad indagare dentro ad una comunità di monaci, e scoprono che i sentieri del dolore portano a compiere gesti estremi se non incontrano il perdono. Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato, risvegliando ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Settimo e penultimo appuntamento su Rai1, giovedì 13 maggio alle 21.25, con “Undal6 – I Guardiani”. Daniele Liotti, Giusy Buscemi e Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. UNDAL6 – Episodio 7 “Il Sentiero delle Ore” Unarroccato sulla montagna. Il corpo di un ragazzo ritrovato poco distante. Vincenzo e Francesco si trovano ad indagare dentro ad una comunità di monaci, e scoprono che i sentieri del dolore portano a compiere gesti estremi se non incontrano il perdono. Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato, risvegliando ...

