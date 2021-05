Un camionista gentile aiuta la signora a salire sull' auto | il metodo è geniale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : camionista gentile

Leggo.it

Una signora dovrebbe attraversare una pozza d'acqua piovana per raggiungere la sua auto dal marciapiede. Così undecide di aiutarla utilizzando il suo veicolo. Il metodo, geniale, funziona perfettamente.Film fantasy da vedere stasera in tv GGG " Il grande gigante, ore 21:00 su Sky Cinema ... Un uomo cerca di seminare un- stalker che lo perseguita. Film biografico da vedere stasera ...Una signora dovrebbe attraversare una pozza d’acqua piovana per raggiungere la sua auto dal marciapiede. Così un camionista gentile decide di aiutarla utilizzando il suo veicolo.Anche a Messina salta all’occhio al centro città una bella ragazza, SI CHIAMA MARIA INTERDONATO e da un pò di tempo fa un lavoro poco usuale per una donna, ma che rende più rosa e con un tocco di orig ...