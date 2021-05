Roma | drogato e violentato da due conoscenti | due arresti

(Di giovedì 13 maggio 2021) Altro episodio di violenza sessuale a: un giovane è stato, dopo essere statocon il “Ghb”, la “droga dello stupro”, da due suoi(Getty Images)Non solo le donne vittime di violenza sessuale dopo essere state drogate: due giovani, di 32 e 35 anni, sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato, e poi ristretti ai domiciliari, per averun loro conoscente. Sui due gravano i capi d’accusa di violenza sessuale di gruppo, lesioni e, per uno degli indagati, di spaccio di sostanze stupefacenti. LEGGI ANCHE –>: violentata la dipendente di una scuola La vicenda risale allo scorso autunno e ha avuto come sfondo l’appartamento di uno dei due arrestati ai Colli Albani, amena cittadina alle porte ...

È stato, rinchiuso in casa e violentato a turno per poi essere cacciato dall'appartamento ancora sanguinante. È successo ad un giovane ai Colli Albani a, lo scorso autunno. I responsabili sono ...Avrebberoe violentato un loro conoscente , in una casa di: per questo due giovani sono stati fermati dalla polizia, accusati di v iolenza sessuale di gruppo, lesioni e, per uno degli indagati, ...Violenza sessuale di gruppo, lesioni e, per uno degli indagati, spaccio di sostanze stupefacenti: sono questi i capi di accusa che gravano su due giovani fermati dalla Polizia di Stato per aver ...La vicenda risale all’autunno scorso, quando due giovani avrebbero commesso violenza sessuale su un amico: dopo mesi di indagini, oggi i due sono ai domiciliari ...