“Quella brutta malattia…”. Il dramma di Marino Bartoletti, ne parla per la prima volta: “È giusto che si sappia” (Di giovedì 13 maggio 2021) Dichiarazione molto commovente e inaspettata da parte del giornalista e conduttore televisivo Marino Bartoletti. Lui è stato ospite della trasmissione di Serena Bortone, ‘Oggi è un altro giorno’, e ha rivelato di aver avuto una grave malattia. Purtroppo la patologia potrebbe non essere definitivamente alle spalle, come confessato dal diretto interessato durante l’intervista. Le sue parole sono state molto profonde, a tal punto che anche la conduttrice televisiva non ha retto l’emozione e si è commossa. Non aveva mai parlato di quanto gli fosse successo e per la prima volta si è dato forza e ha iniziato a rivelare con cosa ha dovuto fare i conti: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora. Ho molto pudore nel dire tutto questo, ma è giusto che si sappia. Questa cosa è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Dichiarazione molto commovente e inaspettata da parte del giornalista e conduttore televisivo. Lui è stato ospite della trasmissione di Serena Bortone, ‘Oggi è un altro giorno’, e ha rivelato di aver avuto una grave malattia. Purtroppo la patologia potrebbe non essere definitivamente alle spalle, come confessato dal diretto interessato durante l’intervista. Le sue parole sono state molto profonde, a tal punto che anche la conduttrice televisiva non ha retto l’emozione e si è commossa. Non aveva maito di quanto gli fosse successo e per lasi è dato forza e ha iniziato a rivelare con cosa ha dovuto fare i conti: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora. Ho molto pudore nel dire tutto questo, ma èche si. Questa cosa è ...

