Primi sold out negli alberghi di Taranto per l’evento di SailGP del 5 e 6 giugno

Si avvicinano le regate del 5 e 6 giugno a Taranto di SailGP, la competizione di punta a livello mondiale tra catamarani volanti F50, e la città dei due mari registra già il tutto esaurito in alcune delle principali strutture alberghiere. Per assistere dal mare alle spettacolari evoluzioni dei catamarani, che raggiungono velocità prossime ai 100 chilometri orari, SailGP propone due programmi: con 'On-Water Experience', grazie alla collaborazione con Kyma Mobilità – Amat Spa, si potrà assistere alle regate dell'Italy Sail Grand Prix di Taranto da una posizione privilegiata e direttamente sull'acqua, a bordo delle motonavi Clodia e Adria. Con entrambe le tipologie di biglietti disponibili ('Basic' e 'Premium') si potrà godere dello spettacolo direttamente sul perimetro del campo di ...

