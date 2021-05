Pio e Amedeo | Felicissima Sera ritornerà con la seconda stagione | ecco quando

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nonostante le polemiche,ha ottenuto un successo innegabile di pubblico. Il programma, condotto dal duo comico foggiano Pio ee costituito da tre puntate, ha conquistato gli spettatori. Per questo motivo, dunque, è stato rinnovato per una. A darne la conferma è il settimanale Oggi. La trasmissione tornerà, dunque, in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.