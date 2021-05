Media: colpito villaggio a nord di Gaza, 11 morti (Di giovedì 13 maggio 2021) Strage nel villaggio di Um el - Nasser, nel nord della Striscia di Gaza: in seguito a un bombardamento israeliano 11 palestinesi sarebbero morti e altri 50 sarebbero rimasti feriti. Lo rendono noto i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 maggio 2021) Strage neldi Um el - Nasser, neldella Striscia di: in seguito a un bombardamento israeliano 11 palestinesi sarebberoe altri 50 sarebbero rimasti feriti. Lo rendono noto i ...

