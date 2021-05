Masters of the Universe: Revelation, svelate la data di uscita e le immagini della serie (Di giovedì 13 maggio 2021) Masters of the Universe: Revelation, la nuova serie animata dedicata alle avventure di He-Man, ha una data di uscita e le prime immagini. Masters of the Universe: Revelation, la nuova serie animata Netflix, ha ora le prime immagini e una data di uscita: il 23 luglio debutteranno i primi cinque episodi della prima Parte. Il progetto, ispirato ai personaggi ideati da Mattel, è stato sviluppato e prodotto dal regista Kevin Smith. Come era già stato anticipato, Masters of the Universe: Revelation è stato ideato dal punto di vista narrativo come un seguito del classico degli anni '80 He-Man ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021)of the, la nuovaanimata dedicata alle avventure di He-Man, ha unadie le primeof the, la nuovaanimata Netflix, ha ora le primee unadi: il 23 luglio debutteranno i primi cinque episodiprima Parte. Il progetto, ispirato ai personaggi ideati da Mattel, è stato sviluppato e prodotto dal regista Kevin Smith. Come era già stato anticipato,of theè stato ideato dal punto di vista narrativo come un seguito del classico degli anni '80 He-Man ...

Advertising

badtasteit : #MastersOfTheUniverseRevelation, le prime immagini e la data di uscita della serie animata - IlCineocchio : 10 immagini per #MastersoftheUniverseRevelation, serie animata #Netflix curata da #KevinSmith - MoranShasa : @AlanElettronico @kaworu66 Disconosco esistenza di questi film. Da bambino mangiavo pane e Masters of the Universe,… - InGenereCinema : First Look dei personaggi della serie Netflix Masters of the Universe #Revelation, da poco pubblicate su Twitter da… - AngeloTaibi84 : RT @MangaForevernet: ? Masters of the Universe: Revelation - data di uscita e prime immagini ? ? -