Lupin | Netflix | dove è stata girata la seconda stagione

(Di giovedì 13 maggio 2021) In uscita l’11 giugno 2021 sulaparte di. Eccoe tutte le location della serie televisiva con Omar Sy. Notizia super gradita per i divoratori di serie tv: la piattaforma streaming ha annunciato l’uscita, l’11 giugno, dellaparte della fortunata serie. Ecco quello che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Maggio è perfetto per un re - watch della serie tv, intanto è uscito anche il trailer della seconda stagione: tutte le novità di ...Lupin, la serie Netflix rivelazione del 2020 torna con una seconda stagione. Ecco le location dove è stata girata la seconda parte ...Di recente Netflix ha rilasciato il trailer che presenta i prossimi episodi di Lupin, nei quali Diop dovrà mettere in atto i propri propositi di vendetta è salvare il figlio.