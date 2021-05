Luis Campos: nome gradito alla dirigenza della Juventus (Di giovedì 13 maggio 2021) Occhio ai movimenti societari in casa Juventus. Mai come quest’anno potrebbero esserci dei stravolgimenti all’interno dell’organigramma bianconero. Tutti i pezzi grossi sono in bilico: Nedved, Paratici e Andrea Agnelli conosceranno il proprio destino dopo la conclusione della stagione e molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League della Juventus e dall’esito della finale di Coppa Italia. Ma per alcuni il destino sembra già scritto, come per esempio Paratici. La posizione del DS è molto traballante e nelle ultime ore si sta facendo largo un altro nome di un possibile sostituto, ovvero quello del portoghese Luis Campos. Per la Juventus si tratterebbe di un ottimo innesto societario. Chi è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Occhio ai movimenti societari in casa. Mai come quest’anno potrebbero esserci dei stravolgimenti all’interno dell’organigramma bianconero. Tutti i pezzi grossi sono in bilico: Nedved, Paratici e Andrea Agnelli conosceranno il proprio destino dopo la conclusionestagione e molto dipenderà dqualificazione in Champions Leaguee dall’esitofinale di Coppa Italia. Ma per alcuni il destino sembra già scritto, come per esempio Paratici. La posizione del DS è molto trabnte e nelle ultime ore si sta facendo largo un altrodi un possibile sostituto, ovvero quello del portoghese. Per lasi tratterebbe di un ottimo innesto societario. Chi è ...

Advertising

Fprime86 : RT @Spazio_J: Idea Luis Campos come nuovo DS - - Marco_viscomi : Luis Campos è uno scopritore di talenti clamoroso: magari. - taylorjoyismo : Con Luis Campos facciamo il tripletino ieri, ma non sono sicuro che Agnello accetti in dirigenza uno che non sia suo amico - rxncore : Luis Campos sarebbe un grande colpo, proprio per questo non arriverà mai - ruee126 : Ma che è sta storia di Luis Campos? -