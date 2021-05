LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin ottava, Batki 12ma dopo due rotazioni. Marsaglia-Tocci sono quarti (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.24: Jodoin di Maria ottava, 12ma Batki dopo due rotazioni 21.23: Buon salto per la ucraina Lyskun che si riscatta in parte e totalizza 55.50, totale di 117.90 21.22: Non perfetto nell’ingresso in acqua per Van Duijn. Punteggio di 60.90, totale di 119.70 21.21: Parte dalla verticale Timoshinina che trova un tuffo discreto e totalizza 62.40, è seconda con 131.40 21.20: Abbondante l’irlandese Watson che solleva molta acqua e totalizza 39 punti, totale di 101.40 21.19: Scarsa anche E. Wassen: arrivano 52.50, totale di 91.65 21.18: Scarsa in ingresso in acqua. Brutta gara finora per Batki che totalizza soltanto 40 punti per un totale di 86.50, lontanissima dalle prime 21.17: C. Wassen è ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.24:di Mariadue21.23: Buon salto per la ucraina Lyskun che si riscatta in parte e totalizza 55.50, totale di 117.90 21.22: Non perfetto nell’ingresso in acqua per Van Duijn. Punteggio di 60.90, totale di 119.70 21.21: Parte dalla verticale Timoshinina che trova un tuffo discreto e totalizza 62.40, è seconda con 131.40 21.20: Abbondante l’irlandese Watson che solleva molta acqua e totalizza 39 punti, totale di 101.40 21.19: Scarsa anche E. Wassen: arrivano 52.50, totale di 91.65 21.18: Scarsa in ingresso in acqua. Brutta gara finora perche totalizza soltanto 40 punti per un totale di 86.50, lontanissima dalle prime 21.17: C. Wassen è ...

Advertising

infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA. Batki e Jodoin Di Maria cercano il colpo dalla piattaforma occhio a Tocci-Marsa… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Oro dei babies Pellacani-Santoro nel synchro misto! Tocci di bronzo dal metro! - DacekHide : Fatemi capire @RaiSport il motivo per il quale non facciate vedere la live degli europei di tuffi (con due italiani… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Tocci terzo e Marsaglia quarto dopo la qualifica dal metro. Finale dalle 19.30 -