Jimmy Sax nel 2022 si esibirà in Italia: le date (Di giovedì 13 maggio 2021) Il sassofonista Jimmy Sax, autore del successo mondiale “No man no cry”, per la prima volta in tour in Italia con The Symphonic Dance Orchestra. Jimmy Sax per la prima volta in tour nei teatri Italiani con The Symphonic Dance Orchestra su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Il sassofonistaSax, autore del successo mondiale “No man no cry”, per la prima volta in tour incon The Symphonic Dance Orchestra.Sax per la prima volta in tour nei teatrini con The Symphonic Dance Orchestra su Notizie.it.

Advertising

Lostingroove : Un tour nei teatri italiani nel 2022 per Jimmy Sax - MariaArete2 : RT @TicketOneIT: Autore del successo mondiale “No man no cry”, l’incredibile sassofonista Jimmy Sax a marzo 2022 sarà per la prima volta in… - News24Italy : #Il tour di Jimmy Sax fa tappa a Padova - SMSNEWSOFFICIAL : A marzo 2022, il grande sassofonista internazionale JIMMY SAX per la prima volta in tour nei teatri italiani - Mauxa : #JimmySax in tour a marzo, il calendario dei concerti -