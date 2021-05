Il volo del 3 maggio dall’India, ricoverata una paziente positiva al Covid (Di giovedì 13 maggio 2021) Una donna indiana, che viaggiava sul volo proveniente dall’India lunedì 3 maggio e atterrato a Orio al Serio e che era in quarantena presso un Covid hotel, è stata ricoverata con sintomi del coronavirus. Lo comunica l’Ats di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 13 maggio 2021) Una donna indiana, che viaggiava sulprovenientelunedì 3e atterrato a Orio al Serio e che era in quarantena presso unhotel, è statacon sintomi del coronavirus. Lo comunica l’Ats di Bergamo.

