Il Recovery plan e il Sud | come rilanciare la crescita dopo lunghi anni di crisi

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il rilancio del Meridione è uno degli aspetti prioritari del Pnrr che il governo Draghi ha presentato a Bruxelles.ha ricordato il premier Mario Draghi in Aula alla Camera, al momento della presentazione, il Piano italiano “spiega in modo chiaroverranno inserite le risorse per il Sud”. Si parla di un 40% delle risorse a fronte del 34% della popolazione nazionale. “Ripartite con il criterio del territorio. Sono 82 miliardi, una cifra molto più alta della quota di Pil”. “Il Sud è fermo da mezzo secolo” “Sono misure che si inseriscono in una visione complessiva per far ripartire e accelerare unadel Sud ferma da ormai mezzo secolo“, ha precisato ancora il premier Draghi. Sul tema è intervenuto anche il ministro dell’Economia, Daniele Franco: “Solo se chiudiamo i divari di genere, generazionali e regionali, possiamo ...