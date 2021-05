Dall’inflazione Usa un segnale da non sottovalutare. Parla Messori (Di giovedì 13 maggio 2021) Janet Yellen, segretario al Tesoro americano, non può certo sorridere. Ci sono serie possibilità che quanto da lei stessa detto a mezza bocca tre settimane fa, si stia avverando. Suo malgrado. Succede che l’inflazione americana corre più delle attese al punto da crescere nel solo mese di aprile del 4,2% contro il balzo del 3,6% atteso dagli analisti e ben il 2% in più rispetto solo allo scorso marzo. Si tratta dell’incremento dei prezzi al consumo più marcato dal 2008, l’anno di Lehman Brothers. Ce ne è abbastanza per spingere i mercati sull’orlo di una crisi di nervi, le cui avvisaglie a dire il vero e vista la reazione delle Borse non appena diffuso il dato, si sono già manifestate (il solo Nasdaq è crollato del 2,7%). D’altronde l’inflazione è il grande spauracchio di mercati e banche centrali di questi ultimi tempi. I piani pandemici messi a punto dall’amministrazione Biden, ma in ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 maggio 2021) Janet Yellen, segretario al Tesoro americano, non può certo sorridere. Ci sono serie possibilità che quanto da lei stessa detto a mezza bocca tre settimane fa, si stia avverando. Suo malgrado. Succede che l’inflazione americana corre più delle attese al punto da crescere nel solo mese di aprile del 4,2% contro il balzo del 3,6% atteso dagli analisti e ben il 2% in più rispetto solo allo scorso marzo. Si tratta dell’incremento dei prezzi al consumo più marcato dal 2008, l’anno di Lehman Brothers. Ce ne è abbastanza per spingere i mercati sull’orlo di una crisi di nervi, le cui avvisaglie a dire il vero e vista la reazione delle Borse non appena diffuso il dato, si sono già manifestate (il solo Nasdaq è crollato del 2,7%). D’altronde l’inflazione è il grande spauracchio di mercati e banche centrali di questi ultimi tempi. I piani pandemici messi a punto dall’amministrazione Biden, ma in ...

