Claire Foy: chi è Janet Shearon? Età, carriera, vita privata (Di giovedì 13 maggio 2021) L'attrice britannica Claire Foy interpreta Janet Shearon Armstrong, ossia la prima moglie del protagonista Neil Armstrong nel film biografico The first man incentrato proprio sulla vita del famosissimo astronauta che è stato il primo uomo a mettere piede sulla luna. Si tratta di una delle numerose interpretazioni dell'attrice, che è divenuta molto popolare per aver interpretato la Regina Elisabetta II nella serie Netflix The Crown. Claire Foy è nata a Stockport, in Inghilterra anche se ha discendenze irlandesi, il 16 aprile 1984, è la più giovane di 3 figli. Dopo aver studiato presso Aylesbury High School, frequenta la Liverpool John Moores University dove studia teatro e cinema per poi prendere parte alle lezioni di recitazione presso l'Oxford School Of Drama. Nel 2007 ottiene la laurea, che anticipa ...

kirbyteas : se non avete nulla da fare guardate first man su canale cinque (ryan gosling e claire foy attori principali questo… - kirbyteas : gli occhi azzurrissimi di claire foy mio grandissimo punto debole - nonlosaai : Ma c'è Claire Foy ?? - _amantedelcine_ : Stasera c’è First Man in prima serata su Canale cinque quindi finalmente potrò recuperare questa mia mancanza, ma p… - chiaraabi : RT @rtamacc: buongiorno solo a claire foy as elizabeth di cui mi sto innamorando piano piano #thecrown -