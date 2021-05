Chrome 92 più veloce su Windows | macOS e Linux | Punto Informatico

(Di giovedì 13 maggio 2021) In arrivo una novità nelle edizioni desktop di, ereditata dall’incarnazione mobile del browser, per ottimizzare le sessioni di navigazione.92 piùsu. Read MoreL'articolo92 piùsuproviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : Chrome 92 più veloce su Windows, macOS e Linux - - PCrestore : Chromium è un browser web open source molto simile a Chrome ma molto più veloce e performante...… - SimoneSantuelli : RT @BluDiChina: le tracce di 4 milioni di euro. Più di 1 miliardo di fiorini ungheresi sono apparsi sul conto congiunto con suo marito del… - BluDiChina : le tracce di 4 milioni di euro. Più di 1 miliardo di fiorini ungheresi sono apparsi sul conto congiunto con suo mar… - amassone : è sempre piú urgente una estensione per Firefox e Chrome che nasconda automaticamente gli articoli scandalizzati sulla cancel culture -

Ultime Notizie dalla rete : Chrome più

Il Sole 24 ORE

... Estensioni: come bloccare quelle troppo affamate di dati . Accade inoltre sempredi frequente che alcune estensioni "cambino pelle" chiedendo l'utilizzo di permessiampi rispetto a ...In arrivo una novità nelle edizioni desktop di, ereditata dall'incarnazione mobile del browser, per ottimizzare le sessioni di ...