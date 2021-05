Calcio | Chievo ko | Venezia in semifinle play - off di serie B

(Di giovedì 13 maggio 2021) I lagunari si impongono 3 - 2 ai supplementari: sfideranno il Lecce- Ilvince 3 - 2 al Penzo contro ilai supplementari e si qualifica per le semifinali- off diB. ...

Ilsi riporta avanti, ancora su rigore stavolta trasformato da Mogos, ma Maleh la pareggia e Johnsen sigla il 3 - 2 che chiude i conti, con Forte che nel recupero può anche permettersi di ...... il Cosenza è retrocesso FASE INIZIALE DEL MATCH In Veneto la partita tra Venezia eè ...non si lasciano impressionare e riescono invece a passare in vantaggio intorno al 10 grazie aldi ...VENEZIA - Vittoria di cuore e nervi per il Venezia che, nel primo turno dei playoff di Serie B, supera il Chievo 3-2 dopo una partita bellissima chiusa solo ai supplementari. Ad Aglietti non basta una ...Serie B 2020/2021, playoff primo turno: il Venezia batte 3-2 il Chievo ai supplementari e vola in semifinale contro il Lecce ...