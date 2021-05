Barbara d’Urso, appello di Pietro Delle Piane: “Dammi diritto di replica” (Di giovedì 13 maggio 2021) Temptation Island Il compagno di Antonella Elia lancia un appello alla padrona di casa di Pomeriggio 5 dopo la denuncia da parte di Maria De Filippi Pubblicato su 13 Maggio 2021 Ha fatto molto discutere Pietro Delle Piane dopo le dichiarazioni che ha scatenato un vero e proprio terremoto nella Fascino di Maria De Filippi. Il compagno di Antonella Elia aveva dichiarato nell’ultima sua ospitata a Live-Non è la d’Urso di avere recitato un ruolo durante la sua partecipazione a Temptation Island. In diverse interviste ha tentato di giustificare la frase, sostenendo che era la prima volta che partecipava a un reality e non essendo abituato alle dinamiche televisive si era trovato schiacciato. La società cui fa capo la De Filippi e produce i suoi programmi ha dato mandato ai propri legali ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Temptation Island Il compagno di Antonella Elia lancia unalla padrona di casa di Pomeriggio 5 dopo la denuncia da parte di Maria De Filippi Pubblicato su 13 Maggio 2021 Ha fatto molto discuteredopo le dichiarazioni che ha scatenato un vero e proprio terremoto nella Fascino di Maria De Filippi. Il compagno di Antonella Elia aveva dichiarato nell’ultima sua ospitata a Live-Non è ladi avere recitato un ruolo durante la sua partecipazione a Temptation Island. In diverse interviste ha tentato di giustificare la frase, sostenendo che era la prima volta che partecipava a un reality e non essendo abituato alle dinamiche televisive si era trovato schiacciato. La società cui fa capo la De Filippi e produce i suoi programmi ha dato mandato ai propri legali ...

Advertising

HugoBaskerville : Ma perché ho la TL invasa da selfie di cinquantenni in posa alla barbara d'urso che si lamentano dei cazzi loro? - guidatv21 : #puntoZ che cagotto di programma, ancor peggio di un programma stile Barbara D'urso, ultimamente Canale5 sta cadend… - vincenzobellas1 : Alla faccia di chi parlava di ridimensionare Barbara D'Urso. Ed ora niente titoloni ??????. @PrestaLucio sarà nero - bluemoovn__ : jungkook non ce la fa proprio a non fare la boccuccia a papera come barbara d’urso in ogni foto - feel3li : Le ultime due le più fortunate, le vedo già nelle 5 sfere di Barbara D’Urso #amici20 -