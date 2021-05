Vincono Inter, Atalanta, Milan e Juve, Genoa salvo (Di mercoledì 12 maggio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Vincono le squadre di testa nell'ultimo turno infrasettimanale a due giornate dal termine della stagione. L'Inter campione d'Italia porta a quattro i successi consecutivi. Vittima di turno la Roma, piegata 3-1 grazie alle reti di Brozovic, Vecino e nel finale Lukaku. L'Atalanta non si lascia sfuggire l'occasione della gara casalinga contro il Benevento e batte 2-0 i sanniti di Pippo Inzaghi sempre più a rischio retrocessione. Una rete di Muriel lancia gli orobici, che raddoppiano con Pasalic e si mantengono in seconda posizione con il Milan che, pur privo di Ibrahimovic, infligge una pesante goleada al Torino a domicilio (0-7). Theo Hernandez e un rigore di Kessie nel primo tempo, nella ripresa reti di Diaz, ancora Hernandez e tripletta di Rebic in 12?. Prova d'orgoglio per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) PALERMO (ITALPRESS) –le squadre di testa nell'ultimo turno infrasettimanale a due giornate dal termine della stagione. L'campione d'Italia porta a quattro i successi consecutivi. Vittima di turno la Roma, piegata 3-1 grazie alle reti di Brozovic, Vecino e nel finale Lukaku. L'non si lascia sfuggire l'occasione della gara casalinga contro il Benevento e batte 2-0 i sanniti di Pippo Inzaghi sempre più a rischio retrocessione. Una rete di Muriel lancia gli orobici, che raddoppiano con Pasalic e si mantengono in seconda posizione con ilche, pur privo di Ibrahimovic, infligge una pesante goleada al Torino a domicilio (0-7). Theo Hernandez e un rigore di Kessie nel primo tempo, nella ripresa reti di Diaz, ancora Hernandez e tripletta di Rebic in 12?. Prova d'orgoglio per la ...

