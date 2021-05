ToBennuAndBack | iniziato il ritorno a casa di Osiris-Rex

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Torna a-Rex, la sonda della Nasa che ha studiato per 2 anni l'asteroide Bennu a una distanza di circa 321 milioni di km da noi, il 10 maggio 2021 haufficialmente il suoverso la Terra con il prezioso carico di campioni prelevati sul suolo dell'asteroide, al sicuro da possibili contaminazioni nella Sample Return Capsule. L'arrivo sul nostro pianeta è previsto per il 24 settembre del 2023, nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti. Questa è l'ultima immagine di Bennu scattata da-Rex prima di iniziare il viaggio verso.La sonda è stata lanciata nel 2016 e ha raggiuto Bennu nel 2018. Dopo averlo studiato da lontano per 2 anni, il 20 ottobre 2020, con una delicatissima manovra di Touch-and-Go, la sonda è scesa sulla superficie di Bennu per ...