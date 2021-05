Si possono avere più di 150 amici? Per gli svedesi è solo questione di allenamento (Di mercoledì 12 maggio 2021) È il limite calcolato negli anni ‘90 dall’antropologo Dunbar. Un nuovo studio afferma che quel numero può essere superato, «Basta impegnarsi». «No, troppe relazioni diventano banali» Leggi su corriere (Di mercoledì 12 maggio 2021) È il limite calcolato negli anni ‘90 dall’antropologo Dunbar. Un nuovo studio afferma che quel numero può essere superato, «Basta impegnarsi». «No, troppe relazioni diventano banali»

Si possono avere più di 150 amici? Da un po', avevamo preso per buono un numero: 150. Era il limite massimo di amici che la scienza confidava potessimo gestire. L'aveva calcolato l'antropologo di Oxford Robin Dunbar nel 1993. Erano ...

Si possono avere più di 150 amici? Corriere della Sera Sindrome di Bainbridge-Ropers: Sofia, la bambina che parla con gli occhi Le preoccupazioni della mamma per il futuro della piccola Sofia, affetta dalla sindrome di Bainbridge-Ropers, di cui sono note solo 180 famiglie al mondo.

