Sampdoria-Spezia | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un derby ligure fondamentale per loquello contro la, per tenere a distanza il Benevento e guadagnarsi la salvezza. Queste ledel Ferraris:(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Verre; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.(4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Maggiore, Sena, Pobega; Farias, Piccoli, Saponara. All. Italiano. Foto: Sito comune Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ranieri si affida alla coppia Quagliarella-Gabbiadini, Italiano con il tridente Farias, Saponara, Piccoli. Tutto pronto per il derby ligure ...
Si gioca Sassuolo-Juventus, gara valida per la 36/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 12 maggio 2021 alle ore 20:45.