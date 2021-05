Prince of Persia Remake uscirà entro la fine dell’anno fiscale

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ofLe Sabbie del Tempoil 31 marzo 2022. Ad annunciarlo è direttamente Ubisoft in una conferenza in cui si illustravano agli azionisti i recenti risultati finanziari. In attesa di una data di uscita Inizialmente il gioco sarebbe dovuto uscire a febbraio 2021, prima di essere rimandato a marzo e poi a data da destinarsi. “Da quando abbiamo annunciatoofLe Sabbie Del Tempoabbiamo ricevuto tantissimi feedback da parte della community. Grazie per la vostra passione e il supporto che ci dimostrate, per questo vogliamo lavorare per darvi il miglior gioco possibile. Abbiamo deciso di rimandare il lancio del gioco e questo tempo extra ci permetterà di realizzare unfresco e ...

