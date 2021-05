Premier a costo zero: Draghi non percepisce stipendio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un Premier a costo zero. Mario Draghi non riceve alcun compenso per la sua carica da presidente del Consiglio. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un. Marionon riceve alcun compenso per la sua carica da presidente del Consiglio. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa.

