Pietro Castellitto contro il MeToo | «Tutta ipocrisia | se Kevin Spacey mi mette la mano sulla coscia gliela sposto»

È andato a Pietro Castellitto il David di Donatello come miglior regista esordiente per I Predatori, presentato a Venezia 2020. I premi fanno piacere le sconfitte fanno crescere, un bacio a mamma e un abbraccio a papà. Così ha commentato il giovane, 29 anni, figlio di Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto. Oggi sulla cresta dell'onda, Castellitto Junior sembra essersi lasciato alle spalle le insinuazioni secondo cui il suo successo dipenda unicamente dal fatto di essere "figlio di" e le critiche dovute alle sue pose nichiliste e alle dichiarazioni controverse sulla questione MeToo.

