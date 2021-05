Non rispetta il coprifuoco. E il Carabiniere lo prende a calci – VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Terzigno in provincia di Napoli è scoppiata una dura protesta contro l’operato dell’Arma dopo che un ragazzo è stato preso a calci per non aver rispettato il coprifuoco. Le sanzioni per il mancato rispetto delle misure anti Covid possono essere severe ma l’episodio occorso a Napoli dove un ragazzo è stato preso a calci L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Terzigno in provincia di Napoli è scoppiata una dura protesta contro l’operato dell’Arma dopo che un ragazzo è stato preso aper non averto il. Le sanzioni per il mancato rispetto delle misure anti Covid possono essere severe ma l’episodio occorso a Napoli dove un ragazzo è stato preso aL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

capuanogio : #Gravina: 'Se la #Juventus non rispetta le regole sarà fuori anche per noi. Al momento dell'iscrizione al prossimo… - robdimo : @lgranati @flucekk @AndreaSantoboni @ricpuglisi @andreatamponi Non è o bianco o nero. Chi non ha paura del contagio… - SalvoMorabito : RT @UILofficial: #Bombardieri: In Italia la sicurezza sul lavoro non si rispetta. Dobbiamo costruire un nuovo Paese e un progetto di futuro… - Speedy98529749 : RT @Camillamariani4: Bene Draghi che blocca il decreto sostegni, soldi non ce ne sono e manco arrivano dalla UE, chi non lo ha capito è un… - Giulia_B : @PerSpesso @CaterinaCoppola @danieleviotti @antoniacminor @vitalbaa @fogliettachiara So benissimo che c'è un dibatt… -