MotoGP, Quartararo: “Voglio tornare al top dopo l’operazione al braccio” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabio Quartararo è pronto a tornare in pista dopo l’intervento al braccio. Il francese è uno dei più attesi sulla pista di casa di Le Mans, quinto appuntamento del motomondiale 2021 della MotoGP. Quartararo si è operato lo scorso 4 maggio per risolvere la sindrome compartimentale che lo ha condizionato nelle prime uscite stagionali. Ora il suo obiettivo è prendere la testa della classifica, distante solamente due punti. “È stato un peccato per come è finita in Spagna ma di positivo c’è stato il fatto che siamo abbastanza veloci per lottare per il podio e per le vittorie” ha detto il pilota, “l’operazione è andata bene, mi sono allenato e ho sensazioni positive per il weekend“. “Ad ogni modo è sempre bello andare a Le Mans perché è la mia gara di casa e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fabioè pronto ain pistal’intervento al. Il francese è uno dei più attesi sulla pista di casa di Le Mans, quinto appuntamento del motomondiale 2021 dellasi è operato lo scorso 4 maggio per risolvere la sindrome compartimentale che lo ha condizionato nelle prime uscite stagionali. Ora il suo obiettivo è prendere la testa della classifica, distante solamente due punti. “È stato un peccato per come è finita in Spagna ma di positivo c’è stato il fatto che siamo abbastanza veloci per lottare per il podio e per le vittorie” ha detto il pilota, “è andata bene, mi sono allenato e ho sensazioni positive per il weekend“. “Ad ogni modo è sempre bello andare a Le Mans perché è la mia gara di casa e ...

