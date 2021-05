Mass Effect Legendary Edition tra pre-load e lancio: ecco tutto quello che c'è da sapere (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo tanta attesa finalmente eccolo qui. Mass Effect: Legendary Edition rimasterizza completamente Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, aggiungendo modelli di personaggi migliori, texture modernizzate e tutti i DLC rilasciati per i 3 giochi. Se siete dei fan in attesa di sperimentare l'altezza di questa serie in termini di qualità, probabilmente vorrete sapere quando potete iniziare a giocare. Mass Effect: Legendary Edition secondo quanto confermato dovrebbe essere disponibile alla mezzanotte del 14 maggio. Se avete il gioco prescaricato e pronto per l'uso, questo è il momento in cui sarete in grado di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo tanta attesa finalmentelo qui.rimasterizza completamente2 e3, aggiungendo modelli di personaggi migliori, texture modernizzate e tutti i DLC rilasciati per i 3 giochi. Se siete dei fan in attesa di sperimentare l'altezza di questa serie in termini di qualità, probabilmente vorretequando potete iniziare a giocare.secondo quanto confermato dovrebbe essere disponibile alla mezzanotte del 14 maggio. Se avete il gioco prescaricato e pronto per l'uso, questo è il momento in cui sarete in grado di ...

