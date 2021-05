M5s: Casaleggio, ‘se disconosce suoi principi sarebbe un partito nuovo ma come tanti altri’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) – “I principi su cui io e mio padre abbiamo costruito questo progetto, la partecipazione dal basso, tutte le scelte importanti basate sugli iscritti, se questi principi fossero disconosciuti non si parlerebbe di evoluzione ma si tratterebbe di una fondazione un partito nuovo come ce ne sono stati tanti”. Lo ha detto Davide Casaleggio al Tg de La7 parlando del M5s. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Isu cui io e mio padre abbiamo costruito questo progetto, la partecipazione dal basso, tutte le scelte imporbasate sugli iscritti, se questifossero disconosciuti non si parlerebbe di evoluzione ma si tratterebbe di una fondazione unce ne sono stati”. Lo ha detto Davideal Tg de La7 parlando del M5s. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Toninelli: “Iscritti sono del Movimento, non di Rousseau. Ma spero nella pace tra Conte e Casaleggio” - fattoquotidiano : CONTE CONTRO CASALEGGIO Per la prima volta l'ex presidente del Consiglio parla dello scontro in corso - ilriformista : Se il Movimento 5 Stelle salda il debito, Casaleggio userà i fondi per fare concorrenza al suo ex partito: proprio… - Moixus1970 : RT @Adnkronos: #M5S, Casaleggio: “#Conte leader? Solo mediatore”. - leoberthi : RT @Adnkronos: #M5S, Casaleggio: “#Conte leader? Solo mediatore”. -