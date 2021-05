L’ultimo traguardo di Harry Styles | vince anche i Brit Awards 2021

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) È stato premiato come miglior singolo Si sono svolti a Londra iaperti da una suggestiva esibizione dei Coldplay che hanno intonato il loro nuovo singolo “Higher Power” da una chiatta sul Tamigi. Tutta l’attenzione è stata però, ancora una volta per, unico artista di sesso maschile a imporsi nelle categorie mistendo il premio come miglior singolo per “Watermelon Sugar“. La star ha incantato tuttiper il suo look: un abito retrò anni ’70 by Gucci andando in sfilata meno di un mese fa e disegnato daLamperà. Leggisi veste da Sirenetta: l’attore aveva rifiutato un ruolo nel live action Pantaloni con ampi risvolti, stampa in stile ...