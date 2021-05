LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Landa in ospedale, cambia la classifica. Ewan beffa Nizzolo (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI MIKEL Landa CADE, FINISCE IN AMBULANZA E SI RITIRA 17.46 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 17.44 A questo punto, senza il capitano Mikel Landa, Damiano Caruso diventa un uomo importante per la Bahrain-Victorious, assieme allo spagnolo Pello Bilbao. Chissà che per l’italiano non sia l’occasione della carriera. 17.43 Sivakov taglia solo adesso il traguardo. Questo la dice lunga su quanto sia sofferente il russo. 17.40 Sulla carta era una tappa di trasferimento. Invece oggi il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELLA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI MIKELCADE, FINISCE IN AMBULANZA E SI RITIRA 17.46 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 17.44 A questo punto, senza il capitano Mikel, Damiano Caruso diventa un uomo importante per la Bahrain-Victorious, assieme allo spagnolo Pello Bilbao. Chissà che per l’italiano non sia l’occasione della carriera. 17.43 Sivakov taglia solo adesso il traguardo. Questo la dice lunga su quanto sia sofferente il russo. 17.40 Sulla carta era una tappa di trasferimento. Invece oggi il ...

giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Faenza - km 87 ?????Gruppo compatto ????? ?? Live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Santarcangelo di Romagna - km 142 ?????????? @PellaudSimon, Davide Gabburo ?? 53' >… - UgoBaroni : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Santarcangelo di Romagna - km 142 ?????????? @PellaudSimon, Davide Gabburo ?? 53' > Peloto… - UgoBaroni : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Faenza - km 87 ?????Gruppo compatto ????? ?? Live: -