Lazio | Inzaghi | “Partita non facile Derby con la Roma? Vogliamo fare nel migliore dei modi”

"Il Parma è venuto a fare la Partita che voleva fare, sapevamo che non sarebbe stata facile. Nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla, nel secondo abbiamo anche rischiato qualcosa ma penso che la vittoria della Lazio sia meritata". Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro il Parma. "Sono molto contento dei giocatori che non giocavano da tempo – ha spiegato l'allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – ho avuto le risposte che cercavo. Siamo a due giorni e mezzo dal Derby, che Vogliamo fare nel migliore dei modi ma ci sono delle buone sensazioni", ha concluso Inzaghi. SportFace.

