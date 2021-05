La promessa di Figliuolo sui vaccini: “Date certe. E tutti i piemontesi nella fascia 50-59 vaccinati entro giugno” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il commissario straordinario garantisce a Cirio almeno due milioni di dosi tra giugno e luglio. Per la fascia 55-59 anni prima dose tra il 10 e il 20 giugno, per la fascia 50-54 tra il 20 e il 30 giugno Leggi su lastampa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il commissario straordinario garantisce a Cirio almeno due milioni di dosi trae luglio. Per la55-59 anni prima dose tra il 10 e il 20, per la50-54 tra il 20 e il 30

Advertising

lo_spiffero : La promessa del generale Figliuolo a Cirio #Covid #Piemonte #Vaccini - nikolas_VanHels : #Figliuolo continua a fare promesse da politico e ben pochi 'fatti' da Generale. Che senso ha promettere 1M di do… - catirafaella : @FraTac9 E invece si tratta di essere fan, signore. Se Figliuolo avesse promesso la luna avrei pure capito, ma avev… - marcoagostini16 : #ottoemezzola7 Travaglio Per Partito Preso, questo è il suo nome per esteso: attacca Figliuolo per la promessa manc… - GavinoFranti : @Cubo781 @RaffaelePizzati @bravimabasta La scorsa settimana abbiamo fatto 420k/gg. Questa settimana siamo sugli ste… -