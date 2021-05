Israele, perché la crisi? La scintilla a Sheikh Jarrah, poi l'escalation (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutto è iniziato in sordina un mese fa. L'escalation è partita a quando giovani hanno attaccato passanti ortodossi isolati e nazionalisti hanno replicato contro i palestinesi. Per alcune notti le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutto è iniziato in sordina un mese fa. L'è partita a quando giovani hanno attaccato passanti ortodossi isolati e nazionalisti hanno replicato contro i palestinesi. Per alcune notti le ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele perché Gerusalemme, la tempesta perfetta Ma le possibilità che la crisi possa arrestarsi a breve sono scarse, anche se né Israele né Hamas ... dove 13 famiglie arabe sono minacciate di sfratto perché le loro abitazioni, abitate da generazioni,...

Israele, perché la crisi? La scintilla a Sheikh Jarrah, poi l'escalation ...Gaza ha infatti messo inevitabilmente a tacere la politica e ha cambiato le carte sia in Israele ... sia per il mancato assenso israeliano al voto a Gerusalemme Est sia perché Fatah, diviso in tre liste,...

