Israele-Hamas, si riunisce Consiglio Sicurezza Onu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce oggi in una seduta di emergenza per discutere l’escalation di violenza tra Israele e Gaza. Secondo fonti diplomatiche, la riunione è stata chiesta da diversi Paesi, tra i quali Cina, Tunisia, Norvegia, Francia, Estonia, Irlanda. Durante la riunione l’inviato speciale Onu per il Medio Oriente, Tor Wennesland, farà un rapporto a porte chiuse sulla situazione. La riunione arriva dopo che in un precedente incontro lunedì il Consiglio di Sicurezza non era riuscito a raggiungere l’accordo per una dichiarazione congiunta. Ieri la Casa Bianca ha condannato gli attacchi di Hamas contro Israele e sottolineato che Joe Biden ha chiesto ai suoi funzionari di inviare sia da israeliani che a palestinesi “un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ildidelle Nazioni Unite sioggi in una seduta di emergenza per discutere l’escalation di violenza trae Gaza. Secondo fonti diplomatiche, la riunione è stata chiesta da diversi Paesi, tra i quali Cina, Tunisia, Norvegia, Francia, Estonia, Irlanda. Durante la riunione l’inviato speciale Onu per il Medio Oriente, Tor Wennesland, farà un rapporto a porte chiuse sulla situazione. La riunione arriva dopo che in un precedente incontro lunedì ildinon era riuscito a raggiungere l’accordo per una dichiarazione congiunta. Ieri la Casa Bianca ha condannato gli attacchi dicontroe sottolineato che Joe Biden ha chiesto ai suoi funzionari di inviare sia da israeliani che a palestinesi “un ...

Advertising

martaottaviani : Situazione in #Israele gravissima e la #Turchia tanto per cambiare anziché concorrere alla distensione di erge a pa… - MarcoCSermoneta : ??Questi erano i cieli del centro d'#Israele stasera. Milioni di civili innocenti presi di mira dai razzi dei terro… - marcodimaio : Usare la presunta difesa della libertà di culto (peraltro mai messa in discussione da #Israele) per mascherare atti… - Sinistrait_ : RT @RiccardoNoury: Israele accende la miccia (Sheikh Jarrah, al-Aqsa), Hamas attacca obiettivi civili israeliani (i sistemi d'allarme limit… - ClaudiaPorchiet : L'attacco ad #Israele è un attacco a chiunque abbia a cuore la democrazia. Immagini che non avremmo mai voluto vede… -