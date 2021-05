Golden Globe, è bufera: tra le accuse delle star e i boicottaggi, cosa sta succedendo? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Personaggi di spicco del cinema americano e la NBC si sono scagliati contro la discutibile condotta della Hollywood Foreign Press Association: è la fine dei Golden Globe? Che qualcosa di importante stesse per accadere era ormai evidente da qualche tempo. Lo sconvolgimento politico avvenuto negli Stati Uniti durante il 2020 e all'inizio di quest'anno, e le proteste che hanno interessato la comunità afroamericana, non potevano non coinvolgere anche il mondo dello spettacolo, in particolare quello del cinema. L'Academy of Picture Arts and Sciences ha immediatamente recepito la richiesta di riforme. Già durante lo scorso anno, l'Academy aveva annunciato una profonda revisione delle regole per concorrere agli Oscar e garantito una maggiore inclusione nelle personalità presenti al proprio interno, sia nei ruoli direttivi che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Personaggi di spicco del cinema americano e la NBC si sono scagliati contro la discutibile condotta della Hollywood Foreign Press Association: è la fine dei? Che qualdi importante stesse per accadere era ormai evidente da qualche tempo. Lo sconvolgimento politico avvenuto negli Stati Uniti durante il 2020 e all'inizio di quest'anno, e le proteste che hanno interessato la comunità afroamericana, non potevano non coinvolgere anche il mondo dello spettacolo, in particolare quello del cinema. L'Academy of Picture Arts and Sciences ha immediatamente recepito la richiesta di riforme. Già durante lo scorso anno, l'Academy aveva annunciato una profonda revisioneregole per concorrere agli Oscar e garantito una maggiore inclusione nelle personalità presenti al proprio interno, sia nei ruoli direttivi che ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - bergasimone : Laura Pausini: vince il Golden Globe, nomination agli Oscar Checco Zalone: hold my immigrato - SoleLoSa : RT @unuomopop: Io divento pazzo che una in giro per il mondo prende Grammys, Golden Globe, nomination agli Oscar, torna in Italia e invece… - GiorgiaMidili1 : RT @GianlukMase: Laura Pausini vince il Golden Globe e viene nominata agli Oscar, ma in Italia ai David le preferiscono Checco Zalone. Boh… - stank_88_ : RT @Mariaaa__9: Laura Pausini vincitrice di numerosi premi internazionali, del Golden globe ,nominata agli Oscar e stasera non vince il Dav… -