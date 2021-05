Emily Blunt smentisce la sua partecipazione ai Fantastici Quattro

badtasteit : #EmilyBlunt fa finalmente chiarezza sul rifiuto del ruolo di Vedova Nera - 3cinematographe : Emily Blunt rivela: 'Non mi piacciono i film con supereroi. Ne siamo sommersi' - GianlucaOdinson : Edge of Tomorrow: il sequel si farà? Risponde Emily Blunt - GianlucaOdinson : Emily Blunt commenta le voci sui Fantastici Quattro e parla dei film di supereroi: 'Non mi piacciono'… - marvelcinemaita : Fantastici Quattro, Emily Blunt smentisce i rumor e aggiunge: ‘Non mi piacciono i film sui supereroi’ -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Blunt

Le riprese della nuova serie TV, composta da sei episodi, sono attualmente in corso in Spagna. Un nuovo progetto per, in attesa di "A Quiet Place 2"ha deciso di rispondere alle voci che vedono lei e John Krasinski interpretare Sue Storm e Reed Richards nel prossimo reboot della Marvel dei Fantastici 4 . E', infatti, fin da quando l'...Emily Blunt ha rivelato che i film sui supereroi non sono proprio il suo forte anche se il suo prossimo progetto ne farà parte ...Le riprese della nuova serie TV, composta da sei episodi, sono attualmente in corso in Spagna. Un nuovo progetto per Emily Blunt, in attesa di “A Quiet Place 2” É stato annunciato il cast di “ The Eng ...