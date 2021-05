Donkey Kong e un nuovo Metroid 2D sarebbero in arrivo su Switch!

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Potrebbero essere emersi nuovi dettagli sul presunto2D per Switch insieme a informazioni sui titoli che saranno presto annunciati. L'anno scorso, l'utente di ResetEra e insider "Zippo" ha affermato che unPaper Mario e2Darrivati ??su Nintendo Switch. Avanti veloce di un anno e le voci su Paper Mario si sono dimostrate vere. Per quanto riguardain 2D l'insider potrebbe aver rivelato alcune informazioni aggiuntive sul titolo, che si dice sia stato sviluppato dallo studio di sviluppo spagnolo MercurySteam, lo studio che ha contribuito a: Samus Returns per 3DS del 2017. Secondo l'insider, lo sviluppo del gioco è già stato completato e Nintendo probabilmente annuncerà il titolo durante l'evento E3 digitale del mese prossimo. Leggi altro...

Sostiene infatti che Nintendo rilascerà un nuovo titolo di Donkey Kong, per celebrare il 40° anniversario del gorilla rivale di Super Mario, che dovrebbe essere un titolo in 2D.