Cultura: Ics e Anci insieme per il bando 'Cultura Missione Comune 2021' (2) (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Fino alle ore 24 del 5 dicembre 2021 sarà quindi possibile presentare le istanze, tramite il portale dedicato sul sito www.creditosportivo.it, relative a interventi sul patrimonio Culturale (beni Culturali e beni paesaggistici), compresi i beni del demanio Culturale, gli istituti e i luoghi della Cultura e le espressioni di identità Culturale collettiva, per un totale di 35 milioni di euro di mutui stanziati da ICS. Inoltre, le istanze complete inoltrate entro il 30 ottobre 2021 potranno ottenere l'abbattimento totale degli interessi di mutui a tasso fisso della durata massima di 25 anni, mentre quelle inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Fino alle ore 24 del 5 dicembresarà quindi possibile presentare le istanze, tramite il portale dedicato sul sito www.creditosportivo.it, relative a interventi sul patrimoniole (benili e beni paesaggistici), compresi i beni del demaniole, gli istituti e i luoghi dellae le espressioni di identitàle collettiva, per un totale di 35 milioni di euro di mutui stanziati da ICS. Inoltre, le istanze complete inoltrate entro il 30 ottobrepotranno ottenere l'abbattimento totale degli interessi di mutui a tasso fisso della durata massima di 25 anni, mentre quelle inoltrate successivamente al 30 ottobreo ...

Advertising

TV7Benevento : Cultura: Ics e Anci insieme per il bando 'Cultura Missione Comune 2021' (3)... - TV7Benevento : Cultura: Ics e Anci insieme per il bando 'Cultura Missione Comune 2021' (2)... - TV7Benevento : Cultura: Ics e Anci insieme per il bando 'Cultura Missione Comune 2021'... - messina_oggi : Ics e Anci insieme per il bando “Cultura Missione Comune 2021”ROMA (ITALPRESS) - Produce il suo primo effetto concr… - IlModeratoreWeb : Ics e Anci insieme per il bando “Cultura Missione Comune 2021” - -