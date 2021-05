Così Draghi striglia Salvini sull' immigrazione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, è intervenuto oggi alla Camera per rispondere al Question time. Ha replicato anche a un'interrogazione posta dalla Legae misure necessarie per gestire i flussi migratori e promuovere la redistribuzione a livello europeo. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, Gli sbarchi di migranti avvenuti a Lampedusa domenica 9 maggio rappresentano il maggior picco di arrivi registrato in questi primi 5 mesi del 2021. I flussi sono in aumento dall’inizio del 2020, anche a causa della diffusione della pandemia in Nord Africa. La spinta migratoria è alimentata costantemente dall’instabilità della situazione politica in Libia e dalla complessità della sua estrema frammentazione interna. Va in proposito osservato che il problema non nasce propriamentee coste libiche, ma si sviluppa a ...