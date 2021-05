Concorso infermieri: 100 posizioni aperte. Ecco come candidarsi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuova importante opportunità di lavoro per infermieri. Aperto un Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 risorse. Andiamo a scoprire i requisiti e come candidarsi. L’AUSL, Azienda Unità Sanitaria, di Pescara ha indetto un Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 infermieri categoria D. Per potersi candidare c’è tempo fino al prossimo 7 giugno. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nuova importante opportunità di lavoro per. Aperto unper l’assunzione a tempo indeterminato di 100 risorse. Andiamo a scoprire i requisiti e. L’AUSL, Azienda Unità Sanitaria, di Pescara ha indetto unper l’assunzione a tempo indeterminato di 100categoria D. Per potersi candidare c’è tempo fino al prossimo 7 giugno. L'articolo proviene da Consumatore.com.

