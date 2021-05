Badia Tedalda: minivan cade nella scarpata, 6 passeggeri (alcuni feriti) recuperati dai vigili del fuoco (Di mercoledì 12 maggio 2021) I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti a Badia Tedalda per un incidente stradale, dove un mezzo con 6 passeggeri a bordo è finito in una scarpata. Un ferito trasportato all'Ospedale San Donato di Arezzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ideldel comando di Arezzo sono intervenuti aper un incidente stradale, dove un mezzo con 6a bordo è finito in una. Un ferito trasportato all'Ospedale San Donato di Arezzo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

rosamara1604 : RT @emergenzavvf: ?? #Arezzo, intervento in corso a Badia Tedalda per un'autovettura precipitata in una scarpata a seguito di un incidente s… - fseviareggio : RT @TgrRaiToscana: Alcuni dei feriti hanno riportato traumi gravi: sono lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra la T… - PivaPaola : RT @emergenzavvf: ?? #Arezzo, intervento in corso a Badia Tedalda per un'autovettura precipitata in una scarpata a seguito di un incidente s… - emergenzavvf : ?? #Arezzo, intervento in corso a Badia Tedalda per un'autovettura precipitata in una scarpata a seguito di un incid… - corrierefirenze : #Arezzo, minivan esce fuori strada e finisce in scarpata: operai feriti -