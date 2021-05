Anche Dybala fa 100 in bianconero: suo il 3-1 al Sassuolo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Ronaldo, Anche Paulo Dybala festeggia i 100 gol con la maglia della Juventus. Dell’argentino la rete del 3-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, al termine di una bella ripartenza dei bianconeri. Sul filtrante di Kulusevski il tocco morbido di Dybala batte Consigli in uscita bassa. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Ronaldo,Paulofesteggia i 100 gol con la maglia della Juventus. Dell’argentino la rete del 3-1 al Mapei Stadium contro il, al termine di una bella ripartenza dei bianconeri. Sul filtrante di Kulusevski il tocco morbido dibatte Consigli in uscita bassa. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

