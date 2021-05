Amazon non deve restituire i 250 milioni di tasse risparmiati in Lussemburgo (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Corte di giustizia dell’Unione europea respinge gli addebiti mossi dalla Commissione, che contestava il regime fiscale agevolato del Granducato (Foto: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images)Amazon non dovrà restituire al fisco del Lussemburgo i 250 milioni di euro che secondo l’Antitust della Commissione europea sarebbero stati frutto di agevolazioni indebite e avrebbero costituito un sussidio statale. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea, sostenendo che Bruxelles non sia stata in grado di dimostrare “in modo giuridicamente adeguato che vi sia stata un’indebita riduzione dell’onere fiscale di una filiale europea del gruppo Amazon”. La decisione della Commissione è arrivata nel 2017, dopo tre anni di indagini avviate dal cosiddetto scandalo LuxLeaks del 2014, sui ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Corte di giustizia dell’Unione europea respinge gli addebiti mossi dalla Commissione, che contestava il regime fiscale agevolato del Granducato (Foto: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images)non dovràal fisco deli 250di euro che secondo l’Antitust della Commissione europea sarebbero stati frutto di agevolazioni indebite e avrebbero costituito un sussidio statale. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea, sostenendo che Bruxelles non sia stata in grado di dimostrare “in modo giuridicamente adeguato che vi sia stata un’indebita riduzione dell’onere fiscale di una filiale europea del gruppo”. La decisione della Commissione è arrivata nel 2017, dopo tre anni di indagini avviate dal cosiddetto scandalo LuxLeaks del 2014, sui ...

