Addio a Mirko ucciso a 19 anni mentre difendeva la sua mamma: il ricordo della prof (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luisa Usala, insegnante dell’Istituto tecnico Ianas di Tortolì, ricorda il suo alunno. Il giovanissimo Mirko morto a soli 19 anni. La sua colpa? Quella di aver provato a difendere la sua mamma dal compagno che ancora una volta le si era avvicinato per farle del male. Non è servito a nulla l’ordine restrittivo, l’uomo ha deciso che avrebbe voluto fare del male alla sua ex compagna e l’ha raggiunta nella sua casa, a Tortolì. Mirko Farci ha provato in tutti i modi a difendere la sua mamma, che al momento è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ha salvato la sua vita ma è stato ucciso dall’uomo che la sua mamma, diceva di amarla. La prof saluta Mirko dai social con queste parole: “difendere gli altri era il tuo motto è te lo sei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luisa Usala, insegnante dell’Istituto tecnico Ianas di Tortolì, ricorda il suo alunno. Il giovanissimomorto a soli 19. La sua colpa? Quella di aver provato a difendere la suadal compagno che ancora una volta le si era avvicinato per farle del male. Non è servito a nulla l’ordine restrittivo, l’uomo ha deciso che avrebbe voluto fare del male alla sua ex compagna e l’ha raggiunta nella sua casa, a Tortolì.Farci ha provato in tutti i modi a difendere la sua, che al momento è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ha salvato la sua vita ma è statodall’uomo che la sua, diceva di amarla. Lasalutadai social con queste parole: “difendere gli altri era il tuo motto è te lo sei ...

Advertising

Gabri_Juventus : Paratici verso l'addio: è nel mirino del Bayern Monaco, Manchester United e di vari club di La Liga. [Mirko Calemme… - LaComunista3 : @maccio_mirko @Hieronymusboscy @matteorenzi Certo che sei ottuso e pure parecchio ignorante. Ma sei stato in Cile?… - MartiniM76 : L' assassinio di #mirkofarci che difende la madre dal suo carnefice é un qualcosa di inaudita gravità. Perché se ne… - angelisogna : #MirkoFarci, ucciso a coltellate per difendere la madre dall'ex #pakistano con divieto di avvicinamento.… - stellacarta_ : RT @RaffaLorr: Continuiamo a fare entrare tranquillamente questa feccia non bianca Choc a Tortolì per Mirko Farci, ucciso a coltellate dav… -