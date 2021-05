42 giorni o 21 | cosa succede con la seconda dose del vaccino Pfizer

Advertising

TgLa7 : #Pfizer, attenersi agli studi su richiamo a 21 giorni. Marino: 'Valutazione Cts, osserveremo cosa succede - BaldinoVittoria : Mia interrogazione su servizio #Report incontro #Renzi/Mancini. Di cosa hanno parlato? In quei giorni il leader di… - laniikeee : È una settimana che ogni due giorni salta fuori l’argomento e si finisce a litigare e la cosa bella è che non stiamo insieme - emmasemprebon : @zaiapresidente Buongiorno Presidente. Viste le nuove notizie inerenti alla somministrazione della seconda dose di… - facio75 : @Marco_dreams Ma Gigino? Perché non anche Gigino? Cosa c'è di peggio di uno così che per giorni blatera di mettere… -

Ultime Notizie dalla rete : giorni cosa

Si parla di maternità in modo molto diretto, non è solo unabella, serena e gioiosa, ma ha ... Tra pochila vedremo al cinema anche per un altro film molto atteso, "Il cattivo poeta" con ...Dal 1992 - 94 fi no ainostri la "magistratura associata" con le buone e con le cattive (a ... Infatti adesso chesta succedendo? Che la magistratura sta implodendo non per un attacco dall'...«Mi chiedete se i simpatizzanti di Bologna civica voteranno alle primarie del centrosinistra? Probabilmente molti sì e voteranno per la Conti, per un comune sentire che nasce dal percorso di questi an ...Uno per tutti e tutti per uno. Enrico Letta in direzione chiede unità al Partito Democratico sul nome di Roberto Gualtieri, e la senatrice Monica ...