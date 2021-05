Ylenia Azzurretti | chi è la fidanzata di Frank Matano

(Di martedì 11 maggio 2021), è ladi, ha rapito il cuore del famoso comico e Youtuber, ha un talento innato ed effervescente per il mondo del cinema., chi è la donna di(Getty Images)La sua specialità sono i documentari, è originaria di Caserta, nasce nel 1989, non ha rivelato dove vive, studia a Napoli, alla Facoltà di Lettere moderne Federico II. Sin da quanto era piccola amava la letteratura, si avvicinerà al cinema, cercando di avviare delle collaborazioni con alcune regie e sceneggiature. Subito dopo svilupperà le sue capacità nella registrazione di documentari. Vincerà il premio speciale per il miglior cortometraggio al Festival di Sanremo, intitolato “A corto di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia Azzurretti

Ck12 Giornale

Crediti video 'Lasciarsi' Ideato, scritto e prodotto da The Jackal Regia: Matteo Florio Aiuto regia:Direttore della fotografia: Roberto Ostuni Direzione artistica: Francesco ...Crediti video "Lasciarsi" Ideato, scritto e prodotto da The Jackal Regia: Matteo Florio Aiuto regia:Direttore della fotografia: Roberto Ostuni Direzione artistica: Francesco ...E' finita la storia d'amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Il personal trainer 34enne, ex volto di Uomini e Donne, lo ha annunciato ai fan tramite social network dopo le numerose domande inc ...Il suo documentario, le influenze, quel film di Bergman e Rossetto: Ylenia Azzurretti racconta Volturno e il suo mondo ...